أرسنال يضم هدّاف سبورتينغ… صفقة هجومية من العيار الثقيل

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، السبت، عن تعاقده مع المهاجم السويدي فيكتور يوكريش لمدة خمس سنوات قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن قيمة الصفقة بلغت حوالي 55 مليون جنيه إسترليني (73.89 مليون دولار) بالإضافة إلى حوالي 8 ملايين جنيه إسترليني كمميزات إضافية، بينما لم يكشف النادي عن التفاصيل المالية رسميًا.

وقال ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، في بيان رسمي: “نحن سعداء جدًا بانضمام فيكتور يوكريش إلى الفريق. لقد أظهر استقرارًا استثنائيًا في أدائه، ومساهماته التهديفية تتحدث عن نفسها.”

ويأتي هذا التعاقد في إطار سعي أرسنال لتعزيز هجومه، بعد موسم شهد نقصًا في المهاجمين الصريحين، حيث غاب عن الفريق غابرييل خيسوس وكاي هافرتس لفترات طويلة بسبب الإصابات، ما أثر على نتائج الفريق الذي أنهى الموسم متأخرًا بفارق 10 نقاط عن ليفربول.

ويبلغ يوكريش 27 عامًا، وسبق له اللعب مع كوفنتري سيتي قبل انضمامه إلى سبورتينغ في 2023، حيث سجل 97 هدفًا وقدم 28 تمريرة حاسمة في 102 مباراة خلال موسمين، وساهم في تتويج فريقه بالثنائية المحلية الموسم الماضي.

سيرتدي يوكريش القميص رقم 14، وينضم إلى أرسنال خلال جولته التحضيرية في آسيا قبل بداية الموسم الجديد. وتُعد هذه الصفقة خامس تعاقدات أرسنال في فترة الانتقالات الصيفية بعد نوني مادويكي، كيبا أريزابالاغا، كريستيان نورغارد، ومارتن زوبيمندي.