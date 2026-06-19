أرقام جديدة من البريقة.. دعم متواصل للجنوب بـ«الوقود والغاز»

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن تسجيل مؤشرات تشغيلية جديدة داخل عدد من مستودعاتها النفطية، شملت مستودعي سبها ومصراتة، في إطار برامج التزويد اليومية الموجهة لدعم السوق المحلي وضمان استمرارية الإمدادات في مختلف المناطق.

وفي مستودع سبها النفطي، أوضحت الشركة أن البيانات التشغيلية خلال شهر يونيو الجاري أظهرت صرف 15,101,000 لتر من الوقود السائل، توزعت بين 12,916,000 لتر من البنزين و2,185,000 لتر من الديزل، إضافة إلى توزيع 17,400 أسطوانة غاز طهي.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن هذه الكميات تعكس حجم العمليات اليومية داخل المستودع، والتي تشمل الاستلام والتخزين والمناولة والتسليم لشركات التوزيع، بما يساهم في دعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات مناطق الجنوب.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن تسجيل كميات مبرمجة وموزعة من مستودع مصراتة النفطي بلغت قرابة 10 ملايين لتر من الوقود، شملت تزويد شركات التوزيع بالمخصصات المعتمدة من مادتي البنزين والديزل، إضافة إلى دعم برامج الإمداد الموجهة إلى المنطقة الجنوبية وفق الترتيبات التشغيلية المعتمدة.

وأوضحت شركة البريقة أن عمليات التزويد تتم ضمن برنامج يومي متواصل يشمل الاستلام والتخزين والمناولة والتسليم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وشركات التوزيع، بما يضمن انسيابية وصول الوقود إلى المحطات والمناطق المستهدفة.

كما أكدت الشركة أن فرقها الفنية والتشغيلية تواصل العمل على مدار الساعة في مستودع مصراتة لمتابعة حركة الشحن والتزويد ومعالجة أي مختنقات تشغيلية طارئة، بهدف تعزيز استقرار الإمدادات وخدمة المواطنين.

وتعد شركة البريقة لتسويق النفط الجهة المسؤولة عن إدارة وتوزيع الوقود وغاز الطهي داخل ليبيا، حيث تعتمد على شبكة من المستودعات الاستراتيجية لضمان تغطية احتياجات السوق المحلي.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الجهود التشغيلية للحفاظ على استقرار الإمدادات، خصوصاً في مناطق الجنوب التي تعتمد بشكل أكبر على التزويد المنتظم عبر مستودعات رئيسية مثل سبها ومصراتة.