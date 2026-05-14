أرقام صادمة.. أكثر من 240 ألف «باحث عن العمل» في ليبيا

كشفت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية عن أرقام جديدة تعكس حجم التحديات التي تواجه سوق العمل في ليبيا، بعدما سجل عدد الباحثين عن فرص عمل في مختلف المناطق الليبية 240 ألفاً و548 شخصاً، في مؤشر يسلط الضوء على اتساع أزمة التوظيف وارتفاع الطلب على الوظائف في البلاد.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن النساء يشكلن النسبة الأكبر من الباحثين عن العمل بنسبة بلغت 56%، مقابل 46% من الذكور، ما يعكس تنامياً واضحاً في حضور المرأة الليبية داخل سوق العمل، ورغبتها المتزايدة في الحصول على فرص مهنية رغم الظروف الاقتصادية والتحديات المرتبطة بواقع التوظيف.

وبحسب بيانات وزارة العمل والتأهيل، تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر بحثاً عن الوظائف، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة التي تشهدها المدينة، إلى جانب تركز المؤسسات والشركات والقطاعات الإدارية والخدمية فيها، ما جعلها الوجهة الأولى للباحثين عن فرص العمل من مختلف الفئات.

كما كشفت الإحصائيات أن الفئة العمرية بين 31 و40 عاماً سجلت النسبة الأعلى في البحث عن العمل، بعدما بلغ عدد الباحثين ضمن هذه الشريحة نحو 106 آلاف شخص، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الفئة التي تمثل العمود الفقري للقوى العاملة الليبية، خاصة مع تزايد الالتزامات المعيشية والأسرية في هذه المرحلة العمرية.

وتعكس هذه الأرقام، وفق وزارة العمل والتأهيل، واقعاً اقتصادياً واجتماعياً يحتاج إلى سياسات تشغيلية أكثر فاعلية وقدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن الوظائف، في وقت تتصاعد فيه التحديات المرتبطة بسوق العمل ومعدلات البطالة.

وأكدت الوزارة أن خلق فرص عمل جديدة بات أولوية ملحة لضمان استقرار السوق المحلي، خصوصاً في ظل تطلعات الشباب والنساء إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية وبناء مستقبل مهني أكثر استقراراً.

ويأتي إعلان هذه الإحصائيات في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل ليبيا إلى إطلاق برامج تشغيل أوسع، وتعزيز مشاريع التدريب والتأهيل المهني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بهدف تقليص معدلات البطالة وفتح المجال أمام الكفاءات الليبية للدخول إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.