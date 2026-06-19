أرقام صادمة.. «تيك توك» يزيل ملايين الحسابات بالعالم العربي

أعلنت منصة “تيك توك” عن حذف ملايين الفيديوهات والحسابات المخالفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الرابع من عام 2025، في إطار سياساتها الرامية إلى تعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا، خاصة لحماية الفئات العمرية الصغيرة.

وأوضحت المنصة، في تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع، أنها تواصل تشديد الرقابة على المحتوى المنشور، مع التركيز على الالتزام بمعايير حماية القُصّر وضمان الاستخدام الآمن للتطبيق في مختلف الدول.

وبحسب التقرير، قامت “تيك توك” بحذف أكثر من 11.7 مليون مقطع فيديو في عدد من الدول العربية، من بينها مصر والسعودية والإمارات والعراق ولبنان، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بسياسات الاستخدام والمحتوى.

كما كشفت المنصة عن خطوات مكثفة في ملف حماية الأطفال، حيث أزالت نحو 23.8 مليون حساب يُشتبه في أنها تعود لمستخدمين دون سن 13 عامًا، إلى جانب حذف 147.7 مليون حساب وهمي على مستوى العالم، في واحدة من أوسع حملات التنقية الرقمية التي تنفذها الشركة.

وفي جانب البث المباشر، أوضح التقرير أن المنصة أوقفت أكثر من 42.8 مليون بث مباشر خلال الفترة نفسها، إضافة إلى حظر مئات الآلاف من المستخدمين الذين ثبتت مخالفتهم للسياسات.

وعلى مستوى الدول العربية، سجّلت مصر حذف 2.38 مليون فيديو، والسعودية 2.9 مليون، والإمارات 787 ألفًا، بينما بلغت الأرقام في العراق 4.69 ملايين فيديو، وفي لبنان أكثر من مليون مقطع، مع تسجيل نسب حذف استباقي وصلت إلى 99.9% في جميع هذه الدول.

وأكدت “تيك توك” أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية مستمرة تهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة، وتوفير تجربة رقمية آمنة عبر الدمج بين التقنيات المتقدمة وأنظمة المراجعة البشرية لرصد المحتوى المخالف.

وتأتي هذه الحملة في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على منصات التواصل الاجتماعي لتشديد الرقابة على المحتوى، خاصة ما يتعلق بحماية الأطفال، ومكافحة الحسابات الوهمية والمحتوى غير المناسب، وسط منافسة متصاعدة بين المنصات على تعزيز معايير الأمان الرقمي.