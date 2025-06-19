أرقام طموحة واستثمارات بالمليارات.. ماذا تخطط الدول العربية لنفط 2030؟

كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، استند إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية، عن توقعات بزيادة صافية في الطاقة الإنتاجية للنفط في تحالف “أوبك بلس” بمقدار مليوني برميل يوميًا بين عامي 2024 و2030.

ويأتي دور السعودية والإمارات والعراق في صدارة هذه الزيادة، حيث من المتوقع أن تقود هذه الدول خطط توسيع الطاقة الإنتاجية للنفط في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

السعودية: من المتوقع أن تزيد طاقتها الإنتاجية بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية 2030، معتمدين على توسعات كبيرة في حقل الجافورة غير التقليدي، خصوصًا من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات التي من المتوقع أن ترتفع بحوالي 970 ألف برميل يوميًا.

الإمارات: تخطط لزيادة إنتاجها النفطي بحوالي 980 ألف برميل يوميًا، منها 720 ألف برميل من النفط الخام و260 ألفًا من السوائل الغازية، في إطار استراتيجية للتحول إلى مصادر طاقة أنظف وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030.

العراق: تستهدف زيادة قدراتها الإنتاجية بمقدار 560 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 5.4 مليون برميل يوميًا بحلول 2030، رغم أن هذا الرقم يقل عن هدف الحكومة العراقية المعلن البالغ 6 ملايين برميل يوميًا.

تشير التوقعات إلى أن نحو 40% من الزيادة في طاقة الإنتاج ستأتي من النفط الخام، فيما ستشكل سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات 60% منها، مع ارتفاع إجمالي طاقة إنتاج النفط الخام في دول تحالف “أوبك بلس” بـ 810 آلاف برميل يوميًا خلال الفترة ذاتها.