أركان القوات البحرية تبحث أوجه التعاون مع مالطا

قام السفير المالطي لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى قاعدة طرابلس الحرية، اجتمع خلالها مع رئيس أركان القوات البحرية بالوكالة، وبحضور عدد من الضباط.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون الليبي المالطي والاستعداد الجاري لغرض صيانة الزورق “الكفاح” في مالطا والمتوقع الإبحار خلال الأيام القادمة من قِبل السلطات المالطيه في أحواض شركة مليته العالمية في مالطا.

كما عقد السفير اجتماع مع آمر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، حيث أثنى على التعاون المشترك في مجال الإنقاذ البحري، بحسب ما نقل الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.