أرملة القذافي تبعث برسالة إلى ترامب ماذا كتبت فيها؟

ارملة القذافي تنتظر ردا من ترامب على رسالتها [DW]

ردت أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بقسوة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مطالبته بتمديد العقوبات على عائلة القذافي وتجميد أصولها.

ورد الخبر على مواقع القدس العربي، وقالت صفية فركاش، أرملة الزعيم الليبي الراحل: “من الذي يسبب التهديد.. هل هم الثلاثة الذين قتلتموهم عملاء وجواسيس أمريكا.. أو الأسرى الثلاثة” في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي وهانيبال والساعدي.

وأضافت صفية فركاش، وفقا لما جاء في وثيقة مسربة بخط يدها: “عندما تسمعون أن الشعب يلتف حول سيف الإسلام، تركضون إلى الجنايات الدولية تتهمونه زورا وبهتانا وكذبا”.

وتابعت بالقول: “تشوهون عائلة القذافي بأنها تملك المليارات فأين هي.. أخرجوا أي إثبات”، وأشارت فركاش إلى أنها تنتظر ردا على كلامها.

واختتمت رسالتها: “إذا من هو الإرهابي؟”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد طلب من الكونغرس، تمديد العقوبات على عائلة الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، وتجميد أصولها.

وطالب ترامب، في خطاب وجهه إلى الكونغرس، بتمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي وشركائه عاما إضافيا، من أجل منع تحويل أصول البلاد.

وأكد ترامب أن الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة القذافي وشركاؤه.

وشدد على أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، كما أن العقوبات المفروضة على ليبيا جاءت لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار فيها.

اقترح تصحيحاً