أرمينيا: اتفاق السلام مع أذربيجان لا تؤير على الوجود العسكري الروسي

أكدت وزارة الخارجية الأرمنية أن اتفاق السلام الموقع بالأحرف الأولى بين أرمينيا وأذربيجان لا يتناول مسألة وجود قوات حرس الحدود الروسية على أراضي أرمينيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأرمنية، آني باداليان، في تصريح لصحيفة “باس بلو” يوم السبت، إن “مسألة وجود حرس الحدود الروسية تحدد بموجب اتفاقية ثنائية بين أرمينيا وروسيا، وهذا غير مرتبط باتفاقية السلام مع أذربيجان”.

وجاء هذا الرد على تساؤلات حول ما إذا كان توقيع الاتفاقية بين يريفان وباكو سيؤدي إلى انسحاب القوات الروسية من الحدود الأرمنية الإيرانية.

يذكر أن قوات حرس الحدود الروسية تتواجد في أراضي أرمينيا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، وتعمل بالتعاون مع السلطات الأرمنية لحراسة حدود البلاد.

وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال لقائهما في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية سلام بين البلدين وإقامة العلاقات الدبلوماسية، وذلك عقب النزاع المسلح في منطقة قره باغ، والذي انتهى باستعادة أذربيجان السيطرة على المنطقة وإنهاء وجود جمهورية قره باغ غير المعترف بها.