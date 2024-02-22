أروقة العشرين.. جدال بين فيدان وبلينكن بخصوص الحرب على غزة واستخدام الفيتو  

دار ما يشبة الجدال بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، و نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، بخصوص الحرب على غزة و الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل، واستخدام الفيتو أكثر من مرة لحماية إسرائيل.

ونقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي تركي قوله، إن وزير الخارجية هاكان فيدان، قال خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو أمس الأربعاء، إنه يجب وقف “الهمجية” في غزة.

وبحسب المصدر ناقش فيدان مع نظرائه من الولايات المتحدة وألمانيا ومصر، الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار وإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

ودعت تركيا مرارا إلى وقف إطلاق النار، وانتقدت إسرائيل بشدة بسبب الهجمات على غزة، ودعمت الإجراءات لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.

وعلى عكس حلفائها من دول الغرب وبعض دول الخليج، لا تعتبر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي حركة (حماس) منظمة إرهابية.

وبحسب المصدر “تمت مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن” خلال المحادثات بين فيدان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وذكر أحد مساعدي فيدان أن الوزير قال خلال جلسة في اجتماع مجموعة العشرين “عدم إصدار مجلس الأمن الدولي لقرار بشأن وقف إطلاق النار مرة أخرى، أظهر أن الإصلاح أمر لا بد منه”، في إشارة إلى استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو) للمرة الثالثة ضد استصدار قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.

وتقول أنقرة إنه يجب إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليكون أكثر شمولا وتمثيلا للعالم.