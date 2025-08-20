أريد أن أحاول «دخول الجنة» إن أمكن.. ترامب يطمئن: العالم لن يشهد حربًا عالمية ثالثة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا قد يساعده على “دخول الجنة”، مشيراً بمزاح إلى أنّ فرصه حاليا في نيل النعيم الأبدي ضعيفة.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “فوكس آند فريندز”، قال ترامب: “أسمع أنّني لست في وضع جيّد، وأنّني فعلا في أسفل السلم! لكن إذا تمكّنت من دخول الجنة، فسيكون هذا أحد الأسباب”.

وأعرب ترامب، عن تفاؤله بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكداً نجاح محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال: “سنحاول وقف الصراع العسكري في أوكرانيا، وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة، لقد عقدت اجتماعًا ناجحًا للغاية مع الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي”.

وأشار إلى أن اللقاء المباشر بين بوتين وزيلينسكي قد يكون أكثر فاعلية دون حضوره، معترفًا بتعقيد القضية وصعوبتها.

وأضاف: “يجب أن تكونوا متفائلين بعض الشيء، الأمر معقد”.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة كانت ستواجه خطرًا جسيمًا إذا لم يتفاهم مع نظيره الروسي حول الملف الأوكراني، موضحًا: “كنت أعتقد أن الأمور كانت تتجه نحو حرب عالمية ثالثة، لكن هذا لن يحدث الآن، إنه أمر جيد – لم يعد هناك ما يدعو للقلق”.

تركيا تتابع جهود السلام في أوكرانيا وغزة: محادثات هاتفية بين وزير خارجيتها ونظرائه البريطاني والألماني

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، محادثات هاتفية مع نظيريه البريطاني ديفيد لامي والألماني يوهان وادفول، لتقييم نتائج القمتين المتعلقتين بأوكرانيا اللتين عقدتا في ألاسكا وواشنطن، حسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة “سبوتنيك”.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات تناولت أيضاً آخر التطورات في قطاع غزة وتقدم محادثات وقف إطلاق النار، مؤكداً حرص أنقرة على متابعة جهود السلام في المنطقة.

يأتي ذلك بعد استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض، تلتها مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة سبل حل النزاع الأوكراني.

وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن بوتين وترامب اتفقا على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع إمكانية رفع مستوى ممثلي الطرفين لتعزيز فرص التوصل إلى تسوية.

وأكد ترامب وبوتين خلال قمة 15 أغسطس في ألاسكا على أن المحادثات كانت إيجابية، مع الإشارة إلى استمرار بعض القضايا العالقة، بينما أكد الرئيس الروسي على اهتمام بلاده بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للنزاع، فيما شدد ترامب على أن التقدم يعتمد الآن على موقف زيلينسكي.

واشنطن تكشف هامش ربحها من بيع الأسلحة لأوروبا الموجهة إلى أوكرانيا

أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تحقق هامش ربح يصل إلى 10٪ عند بيع المعدات العسكرية للدول الأوروبية، والتي يتم بعد ذلك نقلها وبيعها إلى أوكرانيا في إطار الدعم العسكري المستمر لمواجهة روسيا.

وجاءت تصريحات الوزير رداً على تساؤلات حول ما إذا كان دافعو الضرائب الأمريكيون سيتحملون تكاليف الدعم الجوي لأوكرانيا.

وقال بيسنت: “أعتقد أن الرئيس ترامب يقظ للغاية الآن. نحن نبيع أسلحة للأوروبيين، وهم يبيعونها للأوكرانيين، والولايات المتحدة تحصل على هامش ربح قدره 10٪ على الأسلحة. لذا، ربما تغطي هذه النسبة تكلفة التغطية الجوية”.

وتأتي هذه الإفصاحات بعد تقارير نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز تشير إلى أن أوكرانيا ستتعهد بشراء أسلحة أمريكية بقيمة 100 مليار دولار بتمويل أوروبي، في خطوة تهدف إلى ضمان أمنها العسكري في حال التوصل إلى اتفاق لوقف النزاع مع روسيا.

لافروف وماورو فييرا يناقشان تعزيز التعاون ضمن مجموعة “بريكس” والأمم المتحدة

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا، تناولت تعزيز التعاون بين دول مجموعة “بريكس” وأيضًا في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وأشادت وزارة الخارجية الروسية خلال بيانها برئاسة البرازيل للمجموعة في 2025، بما في ذلك استضافتها للقمة السابعة عشرة التي عُقدت في ريو دي جانيرو في 6-7 يوليو/تموز الماضي.

وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون داخل المجموعة، بما يشمل أنشطة بنك التنمية الجديد، والعمل المشترك في المحافل الدولية.

يذكر أن مجموعة “بريكس” تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وإندونيسيا، بينما تتعاون دول أخرى معها بصفة شراكة، منها بيلاروسيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وأوزبكستان وفيتنام.

مصر تصدر بياناً حول قمة بوتين – ترامب وجهود التسوية في أوكرانيا

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه متابعتها باهتمام بالغ التحركات الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.

وأعربت مصر عن تقديرها للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا والتخفيف من التداعيات السلبية للأزمة، مُرحبة بانعقاد القمة الأمريكية – الروسية في ألاسكا في 15 أغسطس، وكذلك الاجتماع الذي جمع الرئيس الأمريكي بعدد من القادة الأوروبيين والأوكرانيين في واشنطن بتاريخ 18 أغسطس.

وأكد البيان أن هذه الجهود تتسق مع توجهات مصر الداعية للحلول السياسية والدبلوماسية، مشدداً على أن الحل العسكري للأزمة غير مجدٍ، وأن التفاوض الجاد والمرونة السياسية والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، مع مراعاة الآثار السياسية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة التي تواجهها الدول النامية، خصوصاً في ملف الأمن الغذائي.

وأشار البيان إلى أن مصر تأمل أن يستمر المجتمع الدولي في جهود التسوية في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة قبول الجانب الإسرائيلي بالصفقة التي وافقت عليها حركة حماس بناءً على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بما يشمل وقف إطلاق النار في غزة، تسهيل المساعدات الإنسانية، إطلاق الرهائن والأسرى الفلسطينيين، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وإحياء مسار التسوية الشاملة على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وختم البيان بتجديد مصر استعدادها للتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لدعم المسارات الرامية لإقرار السلم والأمن الدوليين.