أزمات قائمة دون حل شامل.. «أبوالغيط» يتحدث عن ليبيا واليمن وسوريا

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنّ الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن ما زالت قائمة بدون حل شامل أو تسوية نهائية.

أبوالغيط وخلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية، ذكر أنّ هذه الدول تمر بمرحلة جمود تسمح بمقاربات جديدة وقد حدث بالفعل تحريك المياه الراكدة في عدد من هذه الأزمات.

وأوضح أبوالغيط أنّ خطوة إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية هي سعي عربي لتسهيل عملية حل الأزمة فيها، مشيرا إلى أنّ قمة جدة تشهد عودة سوريا بعضوية كاملة في الجامعة العربية.

وتابع أبوالغيط أنّ قرار إعادة سوريا إلى الجامعة العربية لا يعني استئناف العلاقات بين جميع الدول العربية والنظام السوري، وإن الأمر متروك لكل دولة لتقرير ذلك وفق رؤيته.