أزمة الغذاء والطاقة تتصاعد.. نيويورك تايمز: حرب إيران كلّفت أمريكا 132 مليار دولار

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن حجم التداعيات الواسعة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير واستمرت نحو 15 أسبوعًا، قبل التوصل إلى مذكرة تفاهم تمهيدًا لاتفاق سلام، لتترك خلفها آثارًا مالية وبشرية واقتصادية عميقة طالت الولايات المتحدة وعددًا من الدول المرتبطة بالمنطقة.

ووفق ما أورده التقرير، تكبدت واشنطن خسائر مالية إجمالية تجاوزت 132 مليار دولار، توزعت بين إنفاق عسكري مباشر بلغ نحو 29 مليار دولار، وكلفة إعادة تأهيل القواعد الأمريكية المتضررة، واستبدال الذخائر، وتمويل استمرار انتشار حاملات الطائرات، إضافة إلى أضرار طالت أصولًا عسكرية أمريكية داخل السعودية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه التكاليف لم تتوقف عند الجانب العسكري، بل امتدت إلى أعباء لوجستية واستراتيجية مرتبطة بإدارة العمليات في المنطقة، ما ضاعف من حجم الإنفاق الفيدرالي خلال فترة الحرب.

على الصعيد البشري، وثّق التقرير سقوط آلاف القتلى في عدة دول نتيجة العمليات العسكرية. حيث قُتل نحو 3500 إيراني، و3700 شخص في لبنان، و26 إسرائيليًا، إضافة إلى 13 عسكريًا أمريكيًا، إلى جانب مدنيين من جنسيات مختلفة. كما تضمن التقرير حادثة وُصفت بأنها من أكثر الأحداث دموية، تمثلت في تدمير مدرسة للأطفال داخل إيران ومقتل 175 شخصًا في موقع واحد.

وفي ملف الطاقة، أحدثت الحرب اضطرابًا كبيرًا في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، وهو مضيق هرمز، ما أدى إلى قفزة حادة في أسعار النفط وصلت إلى 120 دولارًا للبرميل. هذا الارتفاع انعكس مباشرة على الأسواق الأمريكية، حيث ارتفعت كلفة الوقود على المستهلكين بنحو 60 مليار دولار، أي ما يعادل زيادة تقارب 460 دولارًا على كل أسرة.

كما ارتفع سعر الغالون من البنزين من 2.98 دولار إلى 4 دولارات، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، وخلق موجة تضخم إضافية داخل الاقتصاد الأمريكي، انعكست على أسعار السلع والخدمات.

أما في قطاع الأمن الغذائي، فقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى نقص في مادة الكبريت، وهي عنصر أساسي في صناعة الأسمدة الزراعية، ما تسبب في اضطرابات بسلاسل الإمداد الزراعي عالميًا. وحذرت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” من أن استمرار هذا النقص ينعكس على أسعار الغذاء، ويرفع معدلات التضخم الغذائي، ويزيد من مخاطر الجوع في عدد من الدول.

وبحسب التقرير، فإن تداخل أزمات الطاقة والغذاء مع العمليات العسكرية جعل من الحرب عاملًا ضاغطًا على الاقتصاد العالمي، وليس فقط على الدول المنخرطة فيها عسكريًا، خاصة مع اعتماد الأسواق على استقرار مضيق هرمز كممر رئيسي لتجارة النفط والمواد الأولية.

هذا ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية. أي اضطراب فيه ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، نظرًا لارتباط سلاسل الإمداد الدولية به بشكل مباشر، ما يجعل أي تصعيد عسكري في المنطقة ذا تأثير اقتصادي عالمي واسع.