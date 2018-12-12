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أزمة الفساتين مُستمرة.. نيكول سابا تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

عين ليبيا | آخر تحديث: 12 ديسمبر 2018 - 14:03
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نيكول سابا
حصل الفستان ومرتديته الفنانة سابا على انتشار واسع في الإنترنت بسبب تكلفته الخيالية التي بلغت حوالي 10 ملايين دولار. [إنترنت]
أشتعلت وسائل التواصل الاجتماعية بالحديث عن الفستان الجديد الذي ارتدته الفنانة اللبنانية نيكول سابا، وهو من إبداع مصمم الأزياء المصري هاني البحيري.

حيث ارتدت الفنانة اللبنانية سابا هذا الفستان في حفل ختام عرض الأزياء العاشر للمصمم المصري العالمي المشهور هاني البحيري لأحدث تصاميمه.

كما حصل الفستان ومرتديته الفنانة سابا على انتشار واسع في الإنترنت بسبب تكلفته الخيالية التي بلغت حوالي 10 ملايين دولار.

هذا وجاءت التكلفة العالية للفستان بسبب مجموعة الألماس التي زينته بشكل كامل من صدره حتى ذيله مرورا بالأكمام الشفافة وطرحة طويلة مرصعة بالألماس.

من جهة أخرى تناقلت المواقع الإلكترونية خبر الفستان المميز، وتباينت التعليقات عليه بين الإعجاب والانتقاد لثمنه الباهظ.

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