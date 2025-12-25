أزمة المخدرات في تركيا.. 90% من المتعاطين تحت 18 عاماً!

حذرت تركيا من أزمة خطيرة في مجال المخدرات، بعد أن كشف الاتحاد العالمي لمكافحة المخدرات أن عدد مدمني المخدرات في البلاد تجاوز 10 ملايين شخص عام 2024، وارتفع إلى نحو 15 مليون في 2025، مع انخفاض سن التعاطي إلى مرحلة الطفولة المبكرة.

وأشار رئيس الاتحاد العالمي لمكافحة المخدرات خالد طوراق إلى أن سن التعاطي انخفض بشكل مقلق، خاصة بين من هم دون 18 عاما، ليصل في بعض الحالات إلى 12 عاما، فيما أظهرت الدراسات أن بعض حالات التعاطي لا تقتصر على كبح المشاعر بل تمتد لأغراض جنسية، خصوصا بين شرائح الدخل المرتفع.

وأضاف طوراق أن نحو 90% من المتعاطين تحت 18 عاما يتم جذبهم إلى شبكات المخدرات رغما عن إرادتهم، حيث يبدأون بالإدمان قبل أن يُستغلوا في جرائم البيع والنقل، فيما تُجبر الفتيات على ممارسة الدعارة، ويُدفع الذكور إلى ارتكاب جرائم عنف مثل الحرق العمد والسرقة المسلحة.

وتتزامن هذه البيانات مع استمرار التحقيقات القضائية في إسطنبول بشأن المخدرات، والتي تشمل بعض الشخصيات الشهيرة، ما أعاد قضية التعاطي إلى واجهة النقاش العام.

من جانبه، شدد نائب الرئيس التركي غودت يلماز خلال قمة لمنظمات المجتمع المدني على ضرورة تنسيق جهود الدولة والمجتمع المدني والأسر لمكافحة الإدمان، مع العمل على وضع إطار شامل للفترة 2024-2028 عبر ثلاث استراتيجيات وطنية لمواجهة هذه الأزمة.

وتمثل تركيا، بموقعها الجغرافي كحلقة وصل بين أوروبا وآسيا، طريقا رئيسيا لتهريب المخدرات، ما يجعلها معرضة لتزايد أعداد المتعاطين.

وتشير الدراسات إلى أن انخفاض سن التعاطي يعكس ضعف الرقابة الأسرية والمدارس في مواجهة هذا التحدي، بالإضافة إلى تأثير وسائل التواصل وبيئات الانفتاح الحضري على الشباب.

ويعد هذا الوضع جزءا من أزمة عالمية، حيث تواجه معظم الدول تحديات مماثلة في حماية الأطفال والمراهقين من شبكات المخدرات، مما يسلط الضوء على أهمية الاستراتيجيات الوقائية المبكرة.