أزمة المركزي تُشعل أسعار النفط بالعالم!

بعد إعلان الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، وقف إنتاج وتصدير النفط من البلاد، حلقت أسعار النفط العالمية بقوة، في تعاملات اليوم الاثنين.

وبحسب وكالة بلومبورغ، “ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 2.52% إلى 81.01 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.53% إلى 76.72 دولار للبرميل”.

هذا وكانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أعلنت اليوم، حالة القوة القاهرة، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ حتى إشعار آخر.