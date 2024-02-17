أزمة بصل في السعودية.. ما علاقة اليمن؟

شهدت أسعار البصل في المملكة العربية السعودية، ارتفاعا كبيرا وسط تزايد الطلب على هذه السلعة الأساسية بين المواطنين.

السلطات السعودية قالت إن الموضوع مرتبط بأزمة عالمية ولا يتعلق بالسعودية فقط، في وقت وصل فيه سعر كيس البصل صغير الحجم في بعض الأسواق إلى 25 ريالا سعوديا أي نحو خمسة دولارات، بينما تجاوز سعر الكيس الكبير 100 ريال سعودي أي ما يعادل نحو عشرين دولارا.

وبحسب المراقبين فإن ثمة أسباب تقف خلف هذا الارتفاع مثل القيود المفروضة من الدول المصدرة للبصل كالهند وباكستان ومصر، وانخفاض معدل الانتاج في بعض الدول الأوربية، كما أن الهجمات على سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض عدد الشحنات الواردة من الصين إلى دول الخليج.

وبحسب اتحاد الغرف التجارية السعودية فإنه من المتوقع انخفاض أسعار البصل من جديد ابتداء من شهر مارس المقبل، مع بدء دخول شهر رمضان، فيما يترقب انتهاء الأزمة منتصف العام الحالي.