أزمة تهز سانتوس.. تعرض لاعب شاب لـ«الضرب» خلال تدريب الفريق

تعرض اللاعب روبينيو جونيور، نجل النجم البرازيلي السابق روبينيو، لاعتداء خلال تدريبات نادي سانتوس، وفق ما أفاد به فريقه القانوني ووسائل إعلام برازيلية، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً داخل النادي.

ووقعت الحادثة خلال مران صباح الأحد في مركز “ري بيليه” التدريبي، حيث اتهم اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً زميله النجم نيمار بتوجيه إهانات لفظية له، قبل أن يعرقله ثم “يصفعه بقوة على الوجه” أمام عدد من الحاضرين.

وأكد روبينيو جونيور أن ما حدث تجاوز إطار الخلافات التدريبية المعتادة، واعتبره اعتداءً مباشراً تسبب له بأذى نفسي، ما دفعه إلى تصعيد الموقف قانونياً وإدارياً.

وفي رد فعل رسمي، أرسل ممثلو اللاعب إخطاراً إلى إدارة نادي سانتوس، طالبوا فيه بفتح تحقيق داخلي عاجل في الحادثة، مع تسليم تسجيلات التدريبات وتقديم توضيح رسمي حول ما جرى.

كما طالب الفريق القانوني بعقد اجتماع مع إدارة النادي لمناقشة مستقبل اللاعب، بما في ذلك إمكانية فسخ العقد في حال ثبوت غياب بيئة آمنة داخل الفريق.

وأشار الإخطار إلى أن عدم استجابة النادي خلال 48 ساعة قد يُعد خرقاً تعاقدياً، ما قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية إضافية تشمل المطالبة بتعويضات مادية ومعنوية.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من نادي سانتوس حتى الآن، كما التزم النجم نيمار الصمت تجاه الاتهامات الموجهة إليه، في وقت تتصاعد فيه الضغوط داخل النادي لاحتواء الأزمة وفتح تحقيق داخلي.

🚨🚨 ROBINHO JUNIOR ACCUSE NEYMAR D’AGRESSION ET MENACE DE QUITTER SANTOS !! 🇧🇷👋



Les représentants du joueur ont adressé ce lundi au conseil d'administration du club une mise en demeure extrajudiciaire, exigeant des mesures concernant l'incident impliquant Neymar.



