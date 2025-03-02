أزمة جديدة بين «فينيسيوس» جونيور وحكم مباراة «بيتيس»

انفجر البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد غضبا خلال مواجهة ريال بيتيس مساء أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ودخل فينيسيوس في صدام مع الحكم هيرنانديز الذي أدار مباراة فريقه في مواجهة ريال بيتيس والتي خسرها الميرنغي 1-2 على ملعب “بينتو فيامارين” ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وبدأت المناوشات بين اللاعب والجماهير، حيث احتج النجم البرازيلي على أحد قرارات الحكم وهو ما استغلته جماهير بيتيس لمهاجمته بصافرات الاستهجان.

ورد فينيسيوس بطريقته المعتادة حيث أشار بيده أولا إلى رقم “1” ثم رفع “0”، في إشارة إلى نتيجة المباراة في تلك اللحظة عندما كان ريال مدريد متقدما قبل أن يخسر لاحقا.

وحصل فينيسيوس على بطاقة صفراء في الشوط الثاني بسبب احتجاجه على الحكم وظهر اللاعب غاضبا وهو يردد: “هذا جنون، جنون! بالطبع كما هي الحال دائما البطاقة لي، دائما لفيني”.

كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفينيسيوس بينما تشير حركات الشفاه إلى أنه يقول للحكم “أنت مجنون”.

وردت جماهير ريال بيتيس على تصريحات فينيسيوس بهتافات “أحمق، أحمق” ما زاد من حدة التوتر في الملعب.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة من 26 مباراة ليحتل المركز الثالث بينما رفع بيتيس رصيده إلى 38 نقطة ليحل في المركز السادس.

https://twitter.com/_m20ii/status/1895919511817371785

VINÍCIUS LE DICE AL ÁRBITRO QUE ESTÁ LOCO‼️pic.twitter.com/omMPhDa2yK — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) March 1, 2025