أزمة جديدة بين مصر وإسرائيل!

ذكر موقع “kikar” الإسرائيلي، أنه “بسبب التوترات بين القاهرة وتل أبيب وتعثر المفاوضات بين تل أبيب وحركة حماس للوصول إلى تهدئة ووقف الحرب الجارية في القطاع، فإنهم في القاهرة يؤجلون تعيين سفير إسرائيلي جديد”.

وأوضح الموقع العبري، “أن المفاوضات الجارية حاليا في القاهرة بين إسرائيل وحماس خلقت توترات سياسية بين مصر وإسرائيل بشكل رئيسي بسبب الجدل حول السيطرة على “محور فيلادلفيا” وأدت إلى عدم تعيين سفير إسرائيلي جديد في مصر حتى الآن”.

وأضاف الموقع أن “السبب الرئيسي لتوتر العلاقات هو إصرار تل أبيب على إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي على طول “محور فيلادلفيا”، ونتيجة لذلك لم يكن لإسرائيل سفير في مصر”.

وأفادت قناة i24NEWS، “أن القاهرة تؤجل وصول السفير الإسرائيلي الجديد منذ الأسبوعين الماضيين، وأن هذا التأخير متعمد من جانب الحكومة المصرية”.

هذا وأنهت السفيرة الإسرائيلية السابقة أميرة أورون، عملها وعادت إلى إسرائيل قبل نحو أسبوعين، فيما لم يحصل السفير الجديد أوري روثمان، حتى الآن على موافقة مصر على تعيينه.

هذا ويعد “محور فيلادلفيا” الواقع على الحدود بين مصر وغزة، حجر عثرة في أي اتفاق مقترح لوقف القتال في قطاع غزة، وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، نقلت “أن إسرائيل ستغير من استراتيجيتها وستطالب الولايات المتحدة بممارسة ضغوط أكبر على مصر، التي ترفض أي وجود إسرائيلي على “محور فيلادلفيا”.