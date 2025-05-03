أزمة طاقة تلوح بالأفق.. تحذيرات من انقطاع واسع للكهرباء في أمريكا

حذّر وزير الداخلية الأمريكي، دوغ بورغوم، من خطر انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في الولايات المتحدة خلال صيف هذا العام، مشيرًا إلى تحديات “هائلة” تواجه البلاد في مجال توليد الطاقة.

وقال بورغوم في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “لقد رأينا ما حدث هذا الأسبوع في إسبانيا، وقد نتعرض لذلك في أمريكا هذا الصيف”، في إشارة إلى انقطاعات الكهرباء والاتصالات التي شهدتها عدة مدن إسبانية وأوروبية مؤخرًا.

وأوضح الوزير أن الولايات المتحدة تعاني من تحديات كبيرة في منظومة توليد الطاقة الكهربائية، محمّلًا المسؤولية لما وصفه بـ”سياسات الإدارة السابقة”، كما انتقد قواعد إدارة الرئيس جو بايدن، مؤكدًا أنها “عرضت شبكات الطاقة في البلاد لمثل هذا الخطر”.

وجاءت تصريحات بورغوم عقب حادثة انقطاع واسع للكهرباء ضربت عددًا من المدن الأوروبية، منها مدريد، برشلونة، فالنسيا، لا كورونيا، إشبيلية، بالإضافة إلى مناطق في البرتغال وأندورا وأجزاء من فرنسا، ما أدى إلى شلل مروري واضطرابات في حركة الطيران بمطار مدريد باراخاس الدولي.

ويرى مراقبون أن هذه التحذيرات تسلط الضوء على هشاشة بعض شبكات الطاقة في الغرب، وسط تصاعد الضغط على البنى التحتية بسبب التغير المناخي وارتفاع استهلاك الكهرباء، لا سيما في فترات الذروة الصيفية.

ودعا بورغوم إلى إعادة النظر في السياسات التنظيمية والطاقة البديلة، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن بين حماية البيئة وضمان استقرار الطاقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لموسم صيف يُتوقع أن يشهد موجات حر شديدة، ما قد يزيد من استهلاك الطاقة الكهربائية إلى مستويات قياسية.