أزمة مروعة في لبنان.. وإسرائيل تُطالب «اليونيفيل» بإخلاء مراكزها في الجنوب

قال الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان “اليونيفيل” أندريا تيننتي، السبت، “إن القوات الإسرائيلية طلبت منهم إخلاء بعض مراكزهم في جنوب لبنان”.

وأضاف تيننتي في تصريحات صحفية، “لقد طلبت منا القوات الإسرائيلية بالفعل إخلاء بعض مواقعنا في جنوب لبنان، ولكننا سنبقى ولن نخلي أي من المواقع وفقا لتطبيق القرارات الدولية والأممية”.

وفي سياق متصل، ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لدى وصوله إلى بيروت، السبت، بما يواجهه لبنان من “أزمة مروعة”، بعد فرار مئات الآلاف من منازلهم على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة على مناطق عدة في البلاد.

وقال غراندي في منشور على منصة أكس “وصلت للتو إلى بيروت بينما يواجه لبنان أزمة مروّعة. مئات الآلاف من الأشخاص باتوا معدمين أو مشردين بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية”.

وأضاف “جئت إلى هنا تضامنا مع المتضررين، لدعم الجهود الإنسانية ولطلب مزيد من المساعدة الدولية”، في وقت تقدر السلطات نزوح أكثر من مليون شخص بسبب التصعيد الإسرائيلي.

بدوره، حذّر عمران رضا نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية من “زيادة مقلقة” في الهجمات على فرق الرعاية الصحية في لبنان.

وقال رضا على حسابه على منصة إكس “شهدنا خلال الأيام الماضية زيادة مقلقة في الهجمات ضد فرق الرعاية الصحية في لبنان”.

وأضاف “يدفع العاملون في مجال الرعاية الصحية الثمن الأغلى بحياتهم”، مشيرا إلى أنّ “النظام الصحي على وشك الانهيار” في لبنان.

وتأتي تصريحاته غداة إعلان أربعة مستشفيات على الأقل في لبنان تعليق خدماتها، بينما أعلنت هيئة صحية تابعة لحزب الله مقتل 11 من مسعفيها في جنوب البلاد.