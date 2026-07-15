أزمة هرمز تعيد مخاوف إمدادات الطاقة.. ارتفاع أسعار النفط عالميًا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم، وسط تصاعد التوترات في منطقة الخليج بعد إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، ورد إيران بإجراءات استهدفت منشآت وبنية تحتية أمريكية في المنطقة.

وبحسب بيانات التداول، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أغسطس عند الساعة 07:55 بتوقيت موسكو، إلى 79.78 دولارًا للبرميل، مسجلة زيادة بنسبة 0.55% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

كما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي لشهر سبتمبر إلى 85.44 دولارًا للبرميل، بارتفاع نسبته 0.84% مقارنة بسعر التسوية السابق.

وسجل خام برنت خلال جلسة أمس أعلى مستوى له منذ 12 يونيو 2026 للجلسة الثانية على التوالي، بينما وصل الخام الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 15 يونيو من العام نفسه، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الطاقة وحركة الشحن في المنطقة.

وجاءت تحركات الأسواق بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، إضافة إلى تهديده بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور خلال الأسبوع المقبل إذا لم تستأنف طهران المفاوضات.

وأعلن الجيش الأمريكي، وفقًا لما نقلته التقارير، بدء موجة جديدة من الضربات بهدف “مواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز”.

في المقابل، أعادت طهران إغلاق مضيق هرمز بعد تجدد المواجهات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ما زاد الضغوط على الهدنة الهشة التي جرى التوصل إليها في يونيو 2026.

وتحظى التطورات في مضيق هرمز باهتمام واسع من أسواق الطاقة العالمية، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز، إذ إن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره يثير مخاوف بشأن الإمدادات العالمية ومستويات الأسعار.