أزمة وقود متصاعدة في الجنوب.. تراجع الإمدادات إلى سبها

عاد ملف الوقود في الجنوب الليبي إلى الواجهة مجددًا، مع تصاعد التحذيرات بشأن تراجع الإمدادات مقابل ارتفاع الطلب اليومي، في ظل أوضاع خدمية ومعيشية حساسة تشهدها مدن فزان.

وقال اللواء جمال العمامي، رئيس لجنة إعادة تنظيم المدن، في تصريحات نقلتها مصادر محلية، إن مستودع سبها النفطي لم يتسلم أي شحنات وقود منذ أسبوع كامل، رغم حاجة المنطقة اليومية إلى ما يقارب 1.7 مليون لتر من البنزين، إضافة إلى أكثر من نصف مليون لتر من الديزل لتغطية الاستهلاك المتزايد، بحسب موقع المشهد.

وأوضح العمامي أن الكميات التي وصلت مؤخرًا من مصراتة وبنغازي لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي داخل مدن الجنوب، داعيًا شركة البريقة لتسويق النفط إلى توضيح أسباب التراجع في الإمدادات، في ظل استمرار الضغط على المستهلكين والقطاعات الحيوية.

وكشف العمامي أن مستودع الزاوية، الذي يعد أحد المصادر الرئيسية لتزويد سبها، لم يرسل أي شحنات منذ فبراير 2025، مشيرًا إلى أن الإمدادات الأخيرة لم تتجاوز نصف مليون لتر من البنزين وكميات أخرى من الديزل خلال مايو الماضي، ما يعكس فجوة كبيرة بين الاحتياج اليومي والكميات المتاحة فعليًا.

في المقابل، أفادت شركة البريقة لتسويق النفط في بيانها بأنها باشرت تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز الإمدادات الموجهة إلى الجنوب، موضحة أنها أرسلت 1.4 مليون لتر من البنزين و200 ألف لتر من الديزل من مستودعي الزاوية ومصراتة لدعم مستودع سبها.

وأكدت الشركة أن برامج التزويد تسير وفق الجداول التشغيلية المعتمدة، غير أنها ربطت انتظام الإمدادات بعدة عوامل تشغيلية ولوجستية، مع الإشارة إلى أن مسؤولية ضبط التوزيع ومنع التهريب تقع على عاتق الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة.

ويأتي هذا التباين بين حجم الطلب المرتفع وقدرة الإمداد المحدودة ليعيد طرح تساؤلات حول استقرار منظومة الوقود في الجنوب الليبي، في وقت تعاني فيه المنطقة من تحديات بنيوية وخدمية متراكمة تؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية.

هذا ويشهد الجنوب الليبي منذ سنوات تقلبات متكررة في ملف الوقود، نتيجة عوامل تتعلق بسلاسل الإمداد، وتحديات النقل، إضافة إلى الأوضاع الأمنية التي تؤثر على انسيابية التوزيع.

وتعد مدينة سبها مركزًا حيويًا لتوزيع الوقود في إقليم فزان، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات ينعكس مباشرة على الحياة اليومية وحركة النقل والخدمات الأساسية.