أسباب إغتيال الخبير الأمني هاشم الهاشمي

توعد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بملاحقة االمجرمين الضالعين بعملية اغتيال الخبير الأمني هاشم الهاشمي وتقديمهم للعدالة”.

حيث أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل الخبير الأمني العراقي والباحث في شؤون الجماعات المسلحة، هاشم الهاشمي، أمس الأثنين من قبل مسلحين أطلقوا النار عليه بالقرب من منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد.

وقالت المصادر أن مسلحين يركبون دراجتين ناريتين اعترضوا سيارة الهاشمي وأطلقوا النار عليه، ونقل بعدها إلى مستشفى ابن النفيس حيث توفي.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن رصاص المهاجمين أصاب المغدور في منطقتي الرأس والبطن، وأن العملية تمت بسلاح كاتم في منطقة زيونة بالقرب من منزله.

وعرف عن الهاشمي جرأته في مناقشة القضايا الأمنية والسياسية في العراق، وقربه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكان يدير الهاشمي برنامج الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب بمركز “آكد”، وكان عضوا بفريق مستشاري لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية.

ونشر هاشم كتابات في الشؤون السياسية، وتنظيم داعش، ودور الفصائل المدعومة من إيران في العراق.

بشكل غير رسمي عمل الهاشمي مستشاراً لحكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.