«أسترازينيكا» تسحب «لقاح كورونا» من جميع أنحاء العالم

أعلنت شركة “أسترازينيكا” البريطانية للأدوية، أنها “بدأت سحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم”.

وذكرت الشركة، أن قرارها جاء بسبب “فائض اللقاحات المحدثة المتاحة منذ تفشي الجائحة”، مشيرة إلى أنها “ستبدأ أيضا في سحب تراخيص تسويق اللقاح “فاكسيفريا” داخل أوروبا”، بحسب صحيفة “تليغراف”.

وأضافت الشركة: “مع تطوير لقاحات متعددة ومتغيرة لكوفيد-19 منذ ذلك الحين، هناك فائض في اللقاحات المحدثة المتاحة”، مشيرة إلى أن “هذا أدى إلى انخفاض الطلب على فاكسيفريا، الذي لم تعد تصنعه أو توفره”.

هذا وكانت شركة “أسترازينيكا”، أكدت في وقت سابق، بأن “اللقاح يسبب آثارا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية”.