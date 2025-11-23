أستراليا.. إعصار فينا داروين ويقطع الكهرباء عن آلاف الأشخاص

تعرض الإقليم الشمالي في أستراليا، الأحد، لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن حوالي 19 ألف شخص، إثر مرور إعصار مداري من الفئة الثالثة، يُعرف باسم “فينا”، الذي ضرب العاصمة داروين ليلة السبت، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 205 كيلومترات في الساعة، بحسب مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي.

وأفادت رئيسة وزراء الإقليم، ليا فينوكيارو، في مؤتمر صحافي، بأن الإعصار سبب أضرارًا في الممتلكات وغمر الطرقات، لكنه لم يسفر عن أي إصابات بين السكان. وأكدت أن السلطات كانت “مستعدة للتعامل مع الحدث”.

ودعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن خطوط الكهرباء المقطوعة، فيما باشرت فرق الطوارئ تقييم الأضرار وإصلاح الشبكات المتضررة.

كما أُغلق مطار داروين الدولي، السبت، كإجراء احترازي، وأعلن عن استئناف العمل بمجرد التأكد من أن الظروف آمنة.

ويشير مكتب الأرصاد الجوية إلى أن الأعاصير المدارية من الفئة الثالثة عادةً ما تسبب أضرارًا في المباني والمحاصيل والأشجار، وتتسبب بانقطاعات واسعة للكهرباء، فيما تقل شدتها بمستويين عن أعلى تصنيف للأعاصير.