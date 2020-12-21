أستراليا.. الآلاف يغادرون ولاية «نيو ساوث ويلز» بظل الاستعداد لإغلاقها بسبب كورونا

ولاية نيو ساوث ويلز، في جنوب شرق أستراليا، غادرها الآلاف في ظل الاستعدادات لإغلاقها بعد انتشار وباء كورونا في أوساط السكان بعاصمتها سيدني.

وقالت السلطات الصحية الأسترالية إن هذه الولاية سجلت أمس الأحد 30 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى حظر ولاية كوينز لاند المحاذية دخول أراضيها على أهل منطقة سيدني الكبرى ومجمل ولاية نيو ساوث ويلز ابتداء من الساعة الأولى من اليوم الاثنين.

كما منعت ولاية فيكتوريا وجنوب أستراليا سكان الشواطئ الشمالية لسيدني من الوصول إليها، فضلا عن فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على الذين كانوا قد حلوا بها.

في المقابل، أعلنت سلطات ولاية فيكتوريا خلو الولاية من فيروس كورونا المستجد لليوم الـ 52 على التوالي، مشيرة إلى امرأة تنتمي إلى طاقم طائرة، ووضعت نفسها في الحجر الصحي الطوعي. بينما ثبتت، بعد إجراء الاختبارات، عدم إصابة زملائها الذين غادروا أستراليا ليكملوا الحجر الصحي في بلدانهم.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.