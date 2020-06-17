أستراليا.. الحدود ستظل مغلقة حتى 2021

أعلن وزير التجارة الأسترالي، سايمون برمنغهام، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تعيد فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب قبل العام المقبل على الأرجح، لكنها ستبحث تخفيف قواعد دخول البلاد للطلاب وغيرهم من الزوار الذين ينوون البقاء لمدة طويلة.

ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن برمنغهام قوله: “نجحت أستراليا بصورة كبيرة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وهو ما تعزوه السلطات إلى القيود على السفر الدولي وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة”.

وقال برمنغهام، إن قاعدة الحجر الصحي الخاصة بالأستراليين العائدين من الخارج يمكن أن تطبق على الطلاب الأجانب وغيرهم من الزوار الذين يعتزمون البقاء في البلاد لفترة طويلة.

وأضاف في كلمة ألقاها بالنادي الوطني للصحافة: ”يمكننا ببساطة العمل بفترات الحجر الصحي لمدة 14 يوما التي حققت نجاحا كبيرا بالنسبة لإعادة الأستراليين إلى هذا البلد بسلام“.

وستقدم عودة الطلاب الأجانب دعما للجامعات التي تواجه خسائر مالية كبيرة في ظل إغلاق الحدود، إذ يمثل تعليم الأجانب رابع أكبر مصدر للنقد الأجنبي في أستراليا، إذ يجلب 38 مليار دولار أسترالي (26.14 مليار دولار أمريكي) سنويا.

وسجلت أستراليا في المجمل أكثر من 7300 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي 102 مصاب بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.