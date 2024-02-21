أستراليا تتجه نحو بناء أكبر قوة بحرية لها منذ عقود

كشفت أستراليا عن خطة مدتها عشر سنوات لبناء أكبر قوة بحرية لها، ومضاعفة أسطولها من السفن الحربية، وذلك في إطار سباق التسلح المتسارع.

وذكرت وكالة “فرانس برس”، أن خطة أستراليا تستهدف مضاعفة أسطولها من السفن الحربية الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 7 مليارات دولار إضافية

وأضافت الوكالة، أنه وبموجب الخطة، ستحصل أستراليا على قوة بحرية مكونة من 26 سفينة سطحية مقاتلة، ارتفاعا من 11 حاليا، كما ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب الوكالة، ستبني أستراليا 6 فرقاطات من طراز هانتر و11 فرقاطة متعددة الأدوار و6 سفن حربية حديثة لا تحتاج إلى طاقم، بالإضافة إلى ذلك سيزود عدد من السفن بصواريخ توماهوك القادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز: هذا أكبر أسطول سنحصل عليه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مضيفا: يجب أن تكون البحرية الملكية الأسترالية قادرة على ضمان سلامة طرق الشحن لدينا وأمنها ، لأنها ضرورية لأسلوب حياتنا وازدهارنا.

يذكر أن هذا الإعلان، يأتي بعد زيادة هائلة في القوة النارية لدى الصين وروسيا، بحسب الوكالة.

وكانت أستراليا شكلت تحالف “أوكوس” العسكري مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تسعى إلى مواجهة نفوذ الصين في جنوب المحيط الهادي.