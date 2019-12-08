أستراليا..تحاول إحتواء حرائق الغابات وتستعد للأسوء

ويستعر 96 حريقا في ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم سيدني، أكبر مدن أستراليا، وقد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء نصفها تقريبا.

وغطى الضباب الدخاني مدينة سيدني التي يقطنها 5.2 مليون نسمة، على مدار أسابيع، وزادت الأمور سوءا، يوم الجمعة، باندماج عدة حرائق في حريق واحد ضخم قد تستغرق جهود إخماده عدة أسابيع.

وقال شين فيتسيمونس، مفوض خدمة مكافحة حرائق المناطق الريفية في نيو ساوث ويلز، إن الحرارة ستتجاوز معدلها الطبيعي يوم الثلاثاء لتسجل 40 درجة مئوية مما ينذر باتساع نطاق الحرائق، وفق ما نقلت “رويترز”.

إخماد “حرائق سيدني” سيستغرق أسابيع.. والأمل في الأمطار

ويلقي البعض باللوم في انتشار الحرائق على ارتفاع درجات الحرارة والرياح وأعمال الحرق المتعمد وانتشار الجاف ببعض مناطق البلاد، ويواجه رئيس الوزراء سكوت موريسون، ضغوطا لحمله على معالجة آثار التغير المناخي.