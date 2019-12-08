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أستراليا..تحاول إحتواء حرائق الغابات وتستعد للأسوء

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 8 ديسمبر 2019 - 10:49
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الحرائق تثير مخاوف أستراليا

استغلت فرق مكافحة الحرائق، شرقي أستراليا، تحسن ظروف الطقس، يوم الأحد، للسيطرة على حرائق الغابات، وذلك قبل ارتفاع متوقع في درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة.

ويستعر 96 حريقا في ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم سيدني، أكبر مدن أستراليا، وقد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء نصفها تقريبا.

وغطى الضباب الدخاني مدينة سيدني التي يقطنها 5.2 مليون نسمة، على مدار أسابيع، وزادت الأمور سوءا، يوم الجمعة، باندماج عدة حرائق في حريق واحد ضخم قد تستغرق جهود إخماده عدة أسابيع.

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وقال شين فيتسيمونس، مفوض خدمة مكافحة حرائق المناطق الريفية في نيو ساوث ويلز، إن الحرارة ستتجاوز معدلها الطبيعي يوم الثلاثاء لتسجل 40 درجة مئوية مما ينذر باتساع نطاق الحرائق، وفق ما نقلت “رويترز”.

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ويلقي البعض باللوم في انتشار الحرائق على ارتفاع درجات الحرارة والرياح وأعمال الحرق المتعمد وانتشار الجاف ببعض مناطق البلاد، ويواجه رئيس الوزراء سكوت موريسون، ضغوطا لحمله على معالجة آثار التغير المناخي.

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