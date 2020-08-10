أستراليا.. تسجيل عدد قياسي للوفيات اليومية بفيروس كورونا

أستراليا سجلت عددا قياسيا للوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا، وذلك رغم تراجع عدد الإصابات الجديدة في ولاية فيكتوريا، البؤرة الحالية للعدوى بالبلاد، قرب أدنى مستوياتها خلال أسبوعين.

وأعلن مسؤولون في ولاية فيكتوريا، وفاة 19 شخصا بالفيروس خلال الساعات24 الماضية.

والرقم هو أعلى محصلة يومية للضحايا بأستراليا منذ ظهور الوباء في ديسمبر الماضي، وذلك رغم وجود ولايات أخرى لم تعلن بعد أرقام الإصابات والوفيات.

وبحسب ما نقلت قناة “سكاي نيوز عربية”، أعلن مسؤولو ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 322 حالة إصابة جديدة في الساعات24 الماضية.

وسجلت أستراليا زهاء 21 ألف إصابة بالفيروس و314 حالة وفاة.