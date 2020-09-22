أستراليا.. نُفوق ما لا يقل عن 25 حوتاً بميناء «ماكواري» الأسترالي

مأساة للحيتان في أستراليا يحيط بها الغموض.

نفق ما لا يقل عن 25 حوتا في ميناء ماكواري على الساحل الغربي لتسمانيا، في حادث هو الأسوأ على الحياة البحرية في أستراليا.

وبحسب مانقلت وكالة “سبوتنيك” عن صحيفة “الغارديان”، يعمل فريق حكومي تابع لهيئة الحفاظ على البيئة البحرية على تقييم صحة الحيتان بعد أن ضلت طريقها.

وقال المسؤول عن الحياة البرية في منتزهات تسمانيا، نيك ديكا، إن ما بين 25 إلى 30 حوتا نفقت دون معرفة السبب، مشيرا إلى احتمال ارتفاع العدد.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ للحيتان التي لا تزال على قيد الحياة مع حلول المد.

وتعد تسمانيا من المناطق المعروفة بجنوح الحيتان حيث تمثل نقطة عبور لهذه الحيوانات أثناء تنقلاتها من وإلى القارة القطبية الجنوبية.

يذكر أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها منذ 10 سنوات.