أسرى إسرائيليون سيتم تسليم جثامينهم.. مقتل 70 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي “مقتل 70 فلسطينيا منذ بدء عمليته العسكرية الموسعة في الضفة الغربية، والتي أطلق عليها اسم “عملية السور الحديدي”، مستهدفا مدن جنين وطولكرم وطوباس ونابلس”.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، “أن القوات اعتقلت نحو 250 فلسطينيا وصادرت 200 قطعة سلاح منذ بدء العمليات، كما نفذت القوات 15 غارة جوية، وأبطلت أكثر من 100 عبوة ناسفة زرعت لاستهداف الجنود الإسرائيليين، إضافة إلى تدمير مئات العبوات الناسفة الأخرى التي كانت معدة لتنفيذ هجمات”.

هذا “وفي 23 فبراير 2025، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ونشر وحدة دبابات في جنين، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال دبابات إلى الضفة منذ نهاية الانتفاضة الثانية عام 2005، وأسفرت العملية عن تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني، خاصة في مخيم جنين، حيث تعرضت أجزاء كبيرة منه للتدمير الكامل”.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها، مشيرة إلى أن “العملية قد تكون أكبر عملية تهجير جماعي منذ عام 1967”.

أبو عبيدة يعلن عن أسماء 4 أسرى إسرائيليين سيتم تسليم جثامينهم “الليلة”

أعلن الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة مساء اليوم، عن أسماء 4 أسرى إسرائيليين سيتم تسليم جثامينهم الليلة، في إطار صفقة التبادل.

وأوضح في بيان: “في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام تسليم جثامين الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:اتساحي عيدان، ايتسيك الجريط، أوهاد يهلومي، شلومو منصور”.

وذكرت القناة 14 نقلا عن مصدر إسرائيلي أنه “سوف تتم عملية التبادل الساعة 11 ليلا”، ووفقا لمصادر فإن “عملية تسليم الجثامين الأربعة للصليب الأحمر ستتم مساء اليوم والذي بدوره سينقلها إلى الجانب المصري من معبر رفح ومن هناك سيتم نقلها إلى الجانب الإسرائيلي وبعدها سيتم نقلها إلى معهد الطب العدلي أبو كبير قرب تل أبيب”، وأشارت إلى أن “عملية التسليم ستتم دون أي مراسم من طرف حماس”.

وقالت حركة “حماس”، في وقت سابق، إن “المقاومة الفلسطينية تعتزم تسليم جثث 4 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، بالتزامن مع إفراج تل أبيب عن سابع دفعة من الأسرى الفلسطينيين الذين تأخر إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، إضافة إلى ما يقابلهم من أطفال ونساء معتقلين من غزة”.

وأضافت في بيان أن “الوسطاء المصريين ضمنوا ذلك، وحماس ملتزمة بالعملية وحريصة على إتمام الاتفاق وإلزام الاحتلال به”. فيما شددت على أن عملية التبادل القادمة ستحدث “بآلية جديدة تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ”.

وأكدت “حماس”، أنه لم يُعرض على الحركة أي مقترح بشأن المرحلة الثانية رغم جاهزيتها وحرصها على المضي قدما فيها من أجل إتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مسؤولون لصحيفة “وول ستريت جورنال” في وقت سابق، إن “حماس” ستسلم جثث الأسرى الإسرائيليين دون أي مراسم داخل غزة، بعد خلافات حول آلية التسليم، وذكر المسؤولون أن إسرائيل ستفرج عن أكثر من 600 أسير فلسطيني كانت قد امتنعت عن إطلاق سراحهم، وستفرج عن دفعة أخرى من الأسرى الفلسطينيين بمجرد تأكيد أن الجثث الأربع التي سلمت تعود للرهائن”.

وفي وقت سابق، قالت حركة “حماس”، إن “عملية التبادل القادمة للأسرى الفلسطينيين مقابل رفات رهائن إسرائيليين ستحدث “بآلية جديدة” تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ”، وذكرت “أن موعد العملية سيعلن “في الوقت المناسب”.

وقالت “إنها لم تتلق أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار “رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق”.