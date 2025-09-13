«أسطول الصمود العالمي» يطرد صحفية إيطالية قبل انطلاقه لكسر الحصار عن غزة

دافع القسم الإيطالي في أسطول “الصمود العالمي” عن قرار طرد الصحفية الإيطالية فرانشيسكا ديل فيكيو، من صحيفة “لا ستامبا”، قبل انطلاقها للانضمام إلى القافلة الدولية الرامية لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وقالت ماريا إيلينا ديليا، المتحدثة باسم القسم الإيطالي، إن الطرد كان مبرراً حفاظاً على قواعد السلامة، إذ تُعتبر الصحفية على متن السفينة ركاباً مثل باقي المشاركين، وأن خرقها القواعد بكتابة معلومات عن موقع السفينة خلال الأيام الأولى أربك الركاب الآخرين وأدى لفقدان الثقة بها.

وأضافت ديليا أن هذه التعليمات لم تُفرض على الصحفيين وحدهم، بل على جميع المشاركين في المهمة عالية المخاطر لضمان بيئة آمنة، مؤكدة أن الأسطول يحترم حرية الصحافة لكنه يضع السلامة أولاً، بحسب وكالة سبوتنيك.

وكان من المقرر أن تنطلق مهمة “أسطول الصمود العالمي” من ميناء سيدي بوسعيد في تونس خلال الفترة بين 14 و15 سبتمبر، بعد توقفها لمرات عدة بسبب الأحوال الجوية.

ويشارك في القافلة نشطاء من أكثر من 40 دولة، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، حامِلين مساعدات إنسانية بهدف الضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة.

وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023، والذي أدى بحسب وزارة الصحة في غزة إلى مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني، فيما يعاني القطاع من نقص حاد في المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، بحسب مرصد عالمي للجوع، وأغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية المؤدية إلى غزة في مارس 2025، متهمة حركة “حماس” بتحويل المساعدات ونهبها، مما تسبب في أزمة إنسانية شديدة.

وسبق أن توقفت مهمة سابقة لـ”أسطول الحرية” في يونيو 2025، بعد أن اعتقلت إسرائيل جميع الركاب بمن فيهم ثونبرغ، قبل أن يتم ترحيلهم لاحقاً. وتعرض أسطول “الصمود العالمي” مؤخراً لهجوم بطائرة مسيرة على أحد القوارب في تونس، وهو الثاني خلال يومين، ما يبرز المخاطر الكبيرة التي تواجه هذه المهمة الإنسانية.