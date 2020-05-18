أسعار الذهب تتّراجع مع عودة المستثمرين لسوق الأسهم

تراجع الذهب،اليوم الاثنين، إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح، وسجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا، خلال تعاملات، اليوم، مع عودة المستثمرين إلى أسواق الأسهم بدعم التوجه العالمي لإعادة فتح الاقتصاد وتخفيف قيود فيروس كورونا والذي شكل بادرة أمل لانتعاش الأسواق وتعافي الاقتصاد العالمي.

حيث تراجع سعر العقود الآجلة تسليم شهر يونيو بنسبة 0.25 % ليصل إلى 1709.70دولار للأوقية، في حين استقر سعر التسليم الفوري عند مستوى 1706.58 دولار للأوقية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أمس الأحد عن خطوات أولية لإعادة تشغيل الاقتصاد والحياة العامة، وسمح إلى عودة من لا يمكنهم القيام بعملهم من المنزل إلى العمل وخروج المواطنين لممارسة الرياضة في الشوارع .

وتبدأ فرنسا، اليوم عملية فتح البلاد تدريجيا، عقب الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أنه من المقرر أن تبقى القبود على ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وشمال شرق البلاد، في حين سيتم استئناف العمل في القطارات الفرنسية بشكل تدريجي أيضا.

ويكتسب التوجه العالمي لإعادة فتح الاقتصاد زخما واسعا مع إعلان دول عدة خطط لكيفية تشغيل الاقتصاد بما يتناسب مع ظروف كل دولة، بهدف تفادي انهيار اقتصادي قد ينجم عنه كارثة قد لا تقل خطورة عن جائحة كورونا.