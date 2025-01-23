أسعاره تبدأ من 150 دولاراً.. إطلاق «هاتف جديد» لشركة شهيرة

أعلنت “شركة “Tecno، “بدء مبيعات هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات منافسة وصمم ليعمل بشكل ممتاز مع شبكات 5G الحديثة”، بأسعار تبدأ من 150 دولارا تقريبا“.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Spark 30C 5G على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (165/77/8) ملم، وشاشاته جاءت IPS LCD، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها تعادل 263 بيكسل/الإنش، ويعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mediatek Dimensity 6300، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC”.

ووفق الشركة، “كاميرة الهاتف الأمامية جاءت بدقة 48 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل، ودعمت “شركة “Tecno، هذا الهاتف بمنفذين لشرائح Nano-SIM الخلوية، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وتقنيات GPS لتحديد المواقع، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وجهّزته بتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط”.