أسعار «الأرز» تقفز لأعلى مستوى منذ 2008

سجلت أسعار الأرز في الأسواق الآسيوية قفزة قوية خلال شهر مايو، هي الأكبر منذ عام 2008، في تطور يعكس ضغوطًا متزايدة على أحد أهم المحاصيل الغذائية في العالم، وسط توقعات باستمرار الاتجاه الصعودي بفعل مخاطر الطقس وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وارتفع سعر الأرز الأبيض التايلاندي، الذي يُعد المؤشر المرجعي للأسواق الآسيوية، بنسبة 20 في المئة خلال مايو، في حين صعدت العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو بنحو 15 في المئة، ما يعكس موجة ارتفاع واسعة في الأسواق العالمية.

وقالت محللة السلع الأولية في شركة “BMI” التابعة لـ “Fitch Solutions”، بين هوي أونغ، إن الاتجاه الصعودي للأسعار مرشح للاستمرار، مشيرة إلى أن ظاهرة “إل نينيو” المرتقبة قد تؤدي إلى أجواء أكثر حرارة وجفافًا في أجزاء واسعة من آسيا، ما يهدد مستويات الإنتاج الزراعي ويزيد الضغط على الإمدادات.

وتواجه دول آسيوية رئيسية منتجة للأرز، مثل الهند وتايلاند وفيتنام، تحديات متزايدة في قطاع الزراعة، في ظل ارتفاع حاد في تكاليف الوقود والأسمدة، الأمر الذي دفع بعض المزارعين إلى تأجيل أو تقليص خطط الزراعة خلال الموسم الحالي.

ويُعد الأرز محصولًا أساسيًا للأمن الغذائي في آسيا والعالم، ما يجعل أي اضطراب في إنتاجه عاملًا مباشرًا في تحريك الأسعار عالميًا، خصوصًا في الأسواق المعتمدة على الاستيراد.

وبحسب بيانات المعهد الدولي لبحوث الأرز، ارتفعت أسعار الأسمدة النيتروجينية في كل من تايلاند وكمبوديا والفلبين بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة منذ اندلاع الحرب على إيران، وسط تحذيرات من احتمالات نقص في الإمدادات إذا استمرت الضغوط على سلاسل التوريد.

وفي السياق نفسه، حذرت الفلبين من أن ظاهرة “إل نينيو” القوية قد تؤدي إلى خفض إنتاج الأرز غير المقشور بنحو 700 ألف طن، أي ما يعادل 3.5 في المئة من الإنتاج المستهدف سنويًا، ما يزيد من هشاشة سوق الغذاء المحلي.

ورغم هذه التحديات، يشير محللون إلى أن المكاسب السعرية عالميًا قد تبقى محدودة نسبيًا، مدعومة بوفرة المخزونات، خصوصًا في الهند، إضافة إلى ضعف الطلب العالمي مقارنة بالسنوات السابقة، ما قد يحد من استمرار الارتفاع الحاد.

وتأتي هذه القفزة في أسعار الأرز في وقت يشهد فيه العالم ضغوطًا متزايدة على أسواق الغذاء، نتيجة تقلبات مناخية واضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يعيد ملف الأمن الغذائي إلى صدارة الاهتمام العالمي، خصوصًا في الدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على الأرز كمكون غذائي أساسي.