أسعار الإيجارات في بريطانيا ترتفع إلى مستويات قياسية!

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن “متوسط ​​الإيجارات الخاصة في المملكة المتحدة ارتفع إلى مستويات قياسية، وذلك مع نمو الإيجار السنوي في عديد من المواقع الساخنة خارج العاصمة مثل ريدينغ وكوفنتري غرب البلاد بنسبة 20 بالمئة تقريباً”.

ونقلت الصحيفة عن “موقع العقارات “Rightmove، “أن متوسط ​​الإيجار المعلن عنه خارج لندن ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 1291 جنيهاً إسترلينياً شهرياً في الربع الأول من العام 2024، وهذا أعلى بنسبة 8.5 بالمئة عن العام السابق، وهو معدل نمو يفوق التضخم بكثير”.

وبحسب الموقع، “وصل الإيجار النموذجي في لندن إلى مستوى جديد بلغ 2633 جنيهاً إسترلينياً، مع ارتفاع المتوسط ​في العاصمة بنسبة 5.3 بالمئة عما كان عليه قبل 12 شهراً”.