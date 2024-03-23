أسعار البصل ترتفع عالميا مع تمديد الهند حظر التصدير

عين ليبيا | نُشر: السبت، 23 مارس 2024 - 16:40 | آخر تحديث: 23 مارس 2024 - 17:05 نُشر: السبت، 23 مارس 2024 - 16:40
اقتصاد
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ارتفاع أسعار البصل في العالم

قررت الهند تمديد حظر تصدير البصل الذي من المقرر أن ينتهي في 31 مارس، إلى أجل غير مسمى، رغم انتهاء أزمة ارتفاع سعره محليا.

وتراجع متوسط سعر البصل في أسواق ولاية ماهاراشترا، أكبر ولاية منتجة للمحصول، إلى 1,200 روبية (14 دولارًا) لكل 100 كيلوغرام من 4,500 روبية (53.83 دولار) في ديسمبر.

ووصف مسؤول تنفيذي في شركة تصدير مقرها مومباي، لوكالة رويترز، التمديد بأنه “مفاجئ وغير ضروري على الإطلاق، بالنظر إلى انخفاض الأسعار مع ارتفاع الإمدادات من محصول الموسم الجديد”.

هذا وتأتي الهند في المركز الأول كأكبر مصدر للبصل عالميا، تليها عدة دول بينها، الصين ومصر.

وكانت الهند، أعلنت في ديسمبر الماضي 2023، حظر تصدير البصل، للسيطرة على ارتفاع سعر البصل في الأسواق المحلية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار خصوصا للدول الأكثر استيرادا للبصل الهندي وبينها، الإمارات وبنغلاديش وماليزيا.

وقررت الهند، فرض رسوم تصل إلى 40% على البصل بعد ارتفاع أسعاره محليًا، في محاولة لتحسين إمداداته في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان حول العالم.

آخر تحديث: 23 مارس 2024 - 17:05
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