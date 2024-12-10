أسعار «البن» تبلغ مستوىً تاريخياً

تواصل أسعار حبوب البن تحطيم الأرقام القياسية في السوق العالمية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لحبوب “أرابيكا” لتسجل مستوى قياسيا.

وبحسب وكالة بلومبرغ، “ارتفعت العقود الآجلة لحبوب “أرابيكا” لشهر مارس المقبل بنسبة 4.15% إلى 3.43 دولار للرطل الواحد”.

ووفق الوكالة، “ارتفعت العقود إلى 3.48 دولار للرطل ما يعادل 7673 دولارا للطن، محطمة بذلك المستوى التاريخي المسجل في أبريل 1977”.

انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع قوي

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بقوة أمس الاثنين، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

و”تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.61% إلى 67.94 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.51% إلى 71.77 دولار للبرميل”.

وفي تعاملات أمس الاثنين، “صعدت أسعار الذهب الأسود مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.75% إلى 68.37 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود “برنت” بنسبة 1.45% إلى 72.14 دولار للبرميل”.