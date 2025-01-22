أسعار «الذرة» ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 2023

ارتفعت أسعار “الذرة”، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر عام 2023، وذلك وفقا لبيانات التداولات الصادرة اليوم.

وبحسب موقع “برايم”، “ارتفعت أسعار العقود الآجلة “للذرة” لشهر مارس المقبل بنسبة 0.98% لتصل إلى 4.89 دولار للبوشل (bushel- البوشل مكيال للقمح خاصة)”.

وبحسب الموقع، “خلال جلسة التداول، بلغ السعر ذروته عند 4.9012 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية نوفمبر 2022”.

هذا “وشهدت أسعار “الذرة” في البورصة ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت بنحو 6.5% منذ بداية العام الجاري”.