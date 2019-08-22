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أسعار الذهب الأسود ترتفع عالمياً بسبب زيادة مخزون المنتجات النفطية في أمريكا

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 أغسطس 2019 - 16:19
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مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. [رويترز]
هبطت أسعار النفط اليوم الخميس، مُقلصة المكاسب التي حققتها في وقت سابق، إذ تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالاقتصاد العالمي، وزيادة تفوق التوقعات في مخزونات المنتجات النفطية بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم.

حيث تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 16 سنتاً، أو 0.3% إلى 60.14 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات، أو 0.2% إلى 55.58 دولار للبرميل.

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من جهته قال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى فالور ماركتس:

“أسواق النفط تواصل التحرك النزولي بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة”.

هذا وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع تراجع مخزونات الخام في ظل رفع المصافي للإنتاج.

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