أسعار الذهب الأسود تواصل صعودها و”برنت” فوق 89 دولارا للبرميل

تواصل أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وبعد بيانات اقتصادية زادت من توقعات ارتفاع الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت خام برنت

” بنسبة 1.83% إلى 89.02 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر 2023.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.97% إلى 85.36 دولار للبرميل، بحسب بيانات التداولات.

وفي وقت سابق اليوم، كانت عقود “برنت” الآجلة قد صعدت فوق مستوى 88 دولارا للبرميل.