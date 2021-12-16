أسعار الذهب العالمية ترتفع مع تراجع الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار الأمريكي، وذلك بعدما قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس، مع ترقب المستثمرين الآن اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1781.60 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1782 دولارا للأونصة، وهبط مؤشر الدولار من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة، بحسب بيانات شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، إنه سيمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022 مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ولمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

ويميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة لدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وصعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.13 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1% إلى 919.08 دولار، وقفز البلاديوم 3.9% إلى 1657.79 دولار للأونصة.