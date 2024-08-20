أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى في تاريخها

للمرة الأولى في التاريخ، صعدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 2550 دولارا للأونصة.

وبحسب التداولات، “ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر (Comex) بنسبة 0.59% إلى 2556.25 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.53% إلى 2517.59 دولار للأونصة، كذلك صعدت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.4% إلى 29.715 دولار للأونصة”.

ووفقا لوكالة “بلومبيرغ” للأخبار الاقتصادية، “تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لعام 2024”.