أسعار الذهب تتألق مجدداً وتقترب من 3600 دولار

عادت أسعار الذهب لاكتساب قوة جديدة، حيث سجلت مستويات قريبة من 3600 دولار للأونصة، مع تنامي التوقعات بخفض الفائدة في الولايات المتحدة بعد صدور بيانات ضعيفة للوظائف.

وأظهرت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) ارتفاعًا بنسبة 1.29% لتصل إلى 3653.30 دولار للأونصة، فيما سجلت العقود الفورية 3586.69 دولار بزيادة نسبتها 1.15% عن سعر الإغلاق السابق.

وجاء ارتفاع الأسعار بعد أن أفاد مكتب العمل الأمريكي بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 22 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، بعد أن كانت قد ارتفعت 79 ألف وظيفة في يوليو، بينما توقع اقتصاديون زيادة قدرها 75 ألف وظيفة، ما عزز التوقعات بتخفيف السياسة النقدية.

ويواصل الذهب مساره التصاعدي هذا العام، مسجلاً مكاسب بنسبة 37% حتى الآن بعد زيادة قدرها 27% في 2024، مدعومًا بضعف الدولار، وشراء البنوك المركزية، وسياسات التيسير النقدي، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة، مما يجعله ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل تقلبات الأسواق العالمية.