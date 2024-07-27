أسعار الذهب تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي

سجلت أسعار الذهب تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي، على الرغم من أن العقود الآجلة للذهب قد عززت من مكاسبها خلال تعاملات أمس الجمعة، لتتعافى من خسائر الجلسة السابقة.

وجاء التعافي في أسعار الذهب، الجمعة، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، الجمعة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.15 بالمئة، أو 27.5 دولار عند 2381 دولارا للأونصة، لكن المعدن الأصفر سجل خسائر بنسبة 0.75 بالمئة، ليواصل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي.

وحصل صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مؤشرات جديدة تظهر إحراز تقدم في كبح التضخم، مما غذى التوقعات بأنهم سيستغلون اجتماعهم الأسبوع المقبل للإعلان عن خفض أسعار الفائدة بدءا من سبتمبر.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائدا.