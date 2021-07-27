أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، فيما ينصب اهتمام المستثمرين على اجتماع مجلس الفدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، لاستقاء الأدلة على موعد البدء في تقليص سياسات التيسير النقدي، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وبحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1794.68 دولار للأونصة، فيما هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1793.60 دولار للأونصة.

وقالت مارغريت يانغ، المحللة في “ديلي إف إكس”: “لعل السوق استهانت بالأثر السلبي الذي قد يكون لسلالة دلتا على الانتعاش الاقتصادي، والذي يعطي البنوك المركزية مبررا لتأجيل الحد من التيسير”.

وأضافت أن أسعار الذهب ستجدا مجالا أكبر للارتفاع على المدى المتوسط إذا واصلت البنوك المركزية سياسات التيسير النقدي.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.16 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2644.19 دولار، ونزل البلاتين 0.6 بالمئة ليسجل 1057.50 دولار للأونصة.