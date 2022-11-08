أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل طفيف بالإضافة إلى تحول أنظار المستثمرين نحو بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية المنتظر صدورها يوم الخميس المقبل.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم لما لها من تأثير على قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بخصوص رفع أسعار الفائدة، وفق ما ذكرت شبكة “CNBC”.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1669.73 دولار للأونصة، وذلك بعد وصولها إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع في تعاملات أمس، بفضل هبوط الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5% إلى 1672.70 دولار، فيما ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.2%.

ويترقب المستثمرون أيضاً انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي ستجرى في وقت لاحق اليوم، والتي سيتحدد من خلالها الحزب المسيطر على الكونغرس، وهو الأمر الذي سينعكس على جميع الأسواق.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 20.56 دولار، وتراجع البلاتين 0.4% إلى 975.19 دولار والبلاديوم 0.5% إلى 1887.17 دولار.