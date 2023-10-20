أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر

سجلت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر، وتتجه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي.

وتأتي مكاسب المعدن الأصفر مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط، وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي تقترب من نهايتها.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% إلى 1988.60 دولار للأونصة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

من جانبه، قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال كايل رودا إن هناك مخاوف من أن تتصاعد (الحرب بين إسرائيل وحماس) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقاً، وربما صراع طويل الأمد لذلك يتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة”.

وفي سياق منفصل، أقر جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي بوجود إشارات على تراجع حدة التضخم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا التباطؤ ‏المرحب به في معدل التضخم ليس كافياً للوقوف على اتجاه واضح للأسعار.

هذا وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الشهر المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.19% إلى 23 دولارًا للأوقية، وكذلك انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.12%، ليصل إلى 894.04 دولارًا للأوقية، بينما تراجع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.11%، ليسجل 1106.93 دولارًا للأوقية.

كما ارتفع مؤشر الدولار -لذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.07%، ليصل إلى 106.33 نقطة.